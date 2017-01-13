В США после инаугурации Д.Трамп появится новый посол Мексики
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сразу после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, нынешнего посла Мексики в штатах Карлоса Сада заменит новый - Иероним Гутьеррес, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, Г.Гутьеррес станет новым послом Мексики в США, а К.Сада займет должность заместителя министра с североамериканских отношений.
Это произойдет сразу после инаугурации Д.Трампа 23 января.
Г.Гутьеррес в настоящее время работает в Банке развития, который был создан в рамках торговых соглашений NAFTA, которые, кстати, Д.Трамп планирует разорвать.
Также Г.Гутьерес в течение двух последних десятилетий занимал высокие должности в министерства иностранных, экономических и внутренних дел.
Как сообщал УНН, президент Мексики отказался платить за стену на границе с США .