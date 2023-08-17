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Після аварії найдовший у світі залізничний тунель у Швейцарії частково буде закритим кілька місяців

Після аварії найдовший у світі залізничний тунель у Швейцарії частково буде закритим кілька місяців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ремонтні роботи після того, як 10 серпня у Готардському базисному тунелі зійшов з рейок вантажний поїзд, будуть тривати кілька місяців. Проводиться розслідування причин аварії, передає УНН з посиланням на swissinfo.

Деталі

Ремонтні роботи у Готардському тунелі після сходу з рейок вантажного поїзда 10 серпня займуть кілька місяців, повідомляють швейцарські федеральні залізниці. У той час як деякі вантажні перевезення, як очікується, відновляться 23 серпня, пасажирські потяги, як і раніше, перенаправлятимуться значно довше.

Розслідування показали, що масштаби пошкоджень у західній трубі значно більші, ніж передбачалося. У тунелі все ще знаходиться 16 вантажних вагонів з первісних 23, які зійшли з рейок, деякі з яких сильно пошкоджені.

"Готардський базовий тунель - один з найбезпечніших у світі. Той факт, що така аварія все ще може статися, дуже б'є по нас. На щастя, обійшлося без травм, але була велика шкода", - заявив генеральний директор швейцарських федеральних залізниць (SBB) Вінсент Дюкро. 

Загалом необхідно замінити вісім кілометрів колії та 20 000 бетонних шпал. Ця робота триватиме кілька місяців. SBB очікує, що обидві тунельні труби знову будуть доступні для використання на початку 2024 року.

Пріоритетом є запуск східної труби, щоб розпочати рух вантажів. Очікується, що це станеться 23 серпня. Федеральні залізниці разом із Федеральним управлінням транспорту шукають рішення, що дозволяють пасажирським поїздам також проходити через східне метро якнайшвидше. Поки що пасажирським перевезенням доведеться користуватися маршрутом Готардської панорами, який займає мінімум на годину довше.

Спочатку передбачалося, що базовий тунель знову відкриється 16 серпня, через шість днів після того, як вантажний поїзд зійшов з рейок неподалік від Файдо в кантоні Тичино, однієї з двох аварійних зупинок тунелю. Після закриття пасажирські поїзди та деякі вантажі були перенаправлені панорамним маршрутом Готард. Вантажні поїзди також були перенаправлені через тунелі Лечберг та Сімплон.

Розслідування причин аварії продовжується. 14 серпня слідчі заявили, що, на їхню думку, сход з рейок, ймовірно, був викликаний зламаним протектором колеса після того, як Швейцарська рада з розслідування безпеки на транспорті виявила фрагменти колеса та сліди сходу з рейок на коліях.

Довідково

Готардський залізничний тунель було відкрито у 2016 році. Його будівництво коштувало 12,2 млрд швейцарських франків (1 млрд доларів). Він є найдовшим та найглибшим залізничним тунелем у світі.

57-кілометровий Готардський тунель, будівництво якого тривало 17 років, є частиною нової залізничної лінії через Альпи (NRLA), разом із двома іншими тунелями Лечберг і Сенери.

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