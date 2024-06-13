Після протестів у Єревані 98 людей звернулися по меддопомогу
Київ • УНН
У Вірменії 98 цивільних осіб і поліцейських звернулися за медичною допомогою після того, як силовики застосували світлошумові гранати проти протестувальників, які вимагали відставки уряду.
Станом на 00:00 13 червня у Вірменії після протестів перед будівлею парламенту та застосування правоохоронцями світлошумових гранат по медичну допомогу звернулися 98 цивільних і співробітників поліції. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Вірменії, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
Як повідомляється, внаслідок подій, що сталися на проспекті Баграмяна, по медичну допомогу звернулися 98 цивільних осіб і співробітників поліції.
66 людей вже виписали після надання необхідної медичної допомоги. Ще 32 пацієнти залишаються в лікарнях. У них травми легкого та середнього ступеня тяжкості.
Доповнення
У Вірменії під час проведення у Національних зборах Вірменії "години уряду" мітингувальники опозиційного руху "Тавуш заради Батьківщини" стали розбирати частину загороджень перед будівлею парламенту. У відповідь на це силовики застосували до протестувальників світлошумові гранати. Поліцейські затримали щонайменше 98 учасників мітингу.
Контекст
У столиці Вірменії вже кілька днів триває акція непокори владі, організатором якої виступив голова Тавуської єпархії Вірменської апостольської церкви архієпископ Баграт Галстанян. Учасники мітингів вимагають відставки уряду на чолі з Ніколом Пашиняном та формування нового кабінету міністрів.
Приводом для акцій протесту стало рішення влади повернути Азербайджану чотири села в Тавуському районі, які за часів СРСР були частиною Азербайджанської РСР.