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Вірменська поліція застосувала світлошумові гранати проти протестувальників, які вимагали відставки уряду

Вірменська поліція застосувала світлошумові гранати проти протестувальників, які вимагали відставки уряду

Київ • УНН

 • 120522 перегляди

У Вірменії десятки людей були поранені і затримані, коли поліція застосувала світлошумові гранати проти протестувальників, які вимагали відставки уряду через рішення повернути села Азербайджану.

У Вірменії десятки потерпілих і затриманих – поліція закидала протестувальників світлошумовими гранатами. Це сталося на мітингу опозиційного руху "Тавуш заради Батьківщини" перед будівлею парламенту, передає вірменська служба Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Увечері під час проведення у Національних зборах Вірменії "години уряду" мітингувальники стали розбирати частину загороджень перед будівлею парламенту. У відповідь на це силовики застосували до протестувальників світлошумові гранати.

Міністерство охорони здоровʼя Вірменії повідомляє про щонайменше 55 постраждалих, поліцейські затримали щонайменше 98 учасників мітингу.

Спікер парламенту Ален Симонян заявив, що поліція "справедливо" застосувала світлошумові гранати проти мітингувальників.

У поліції Вірменії застосування спецзасобів пояснили тим, що учасники акції протесту "кидали в поліцейських пляшки, відібрали у поліцейських каски і кийки".

У Слідчому комітеті Вірменії заявили про порушення кримінальної справи проти затриманих силовиками протестувальників за частиною 1 статті 327 Кримінального кодексу Вірменії ("Участь у масових заворушеннях").

Контекст

У столиці Вірменії вже кілька днів триває акція непокори владі, організатором якої виступив голова Тавуської єпархії Вірменської апостольської церкви архієпископ Баграт Галстанян. Учасники мітингів вимагають відставки уряду на чолі з Ніколом Пашиняном та формування нового кабінету міністрів.

Приводом для акцій протесту стало рішення влади повернути Азербайджану чотири села в Тавуському районі, які за часів СРСР були частиною Азербайджанської РСР.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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