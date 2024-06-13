В Армении десятки пострадавших и задержанных - полиция забросала протестующих светошумовыми гранатами. Это произошло на митинге оппозиционного движения «Тавуш ради Родины» перед зданием парламента, передает армянская служба Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Вечером во время проведения в Национальном собрании Армении «часа правительства» митингующие стали разбирать часть заграждений перед зданием парламента. В ответ на это силовики применили к протестующим светошумовые гранаты.

Министерство здравоохранения Армении сообщает о по меньшей мере 55 пострадавших, полицейские задержали по меньшей мере 98 участников митинга.

Спикер парламента Ален Симонян заявил, что полиция «справедливо» применила светошумовые гранаты против митингующих.

В полиции Армении применение спецсредств объяснили тем, что участники акции протеста «бросали в полицейских бутылки, отобрали у полицейских каски и дубинки».

В Следственном комитете Армении заявили о возбуждении уголовного дела против задержанных силовиками протестующих по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Армении («Участие в массовых беспорядках»).

Контекст

В столице Армении уже несколько дней продолжается акция неповиновения властям, организатором которой выступил глава Тавусской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники митингов требуют отставки правительства во главе с Николом Пашиняном и формирования нового кабинета министров.

Поводом для акций протеста стало решение властей вернуть Азербайджану четыре села в Тавуском районе, которые во времена СССР были частью Азербайджанской ССР.

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