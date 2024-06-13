По состоянию на 00:00 13 июня в Армении после протестов перед зданием парламента и применения правоохранителями светошумовых гранат за медицинской помощью обратились 98 гражданских и сотрудников полиции. Об этом сообщило министерство здравоохранения Армении, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, в результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратились 98 гражданских лиц и сотрудников полиции.

66 человек уже выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Еще 32 пациента остаются в больницах. У них травмы легкой и средней степени тяжести.

Дополнение

В Армении во время проведения в Национальном собрании Армении «часа правительства» митингующие оппозиционного движения «Тавуш ради Родины» стали разбирать часть заграждений перед зданием парламента. В ответ на это силовики применили к протестующим светошумовые гранаты. Полицейские задержали по меньшей мере 98 участников митинга.

Контекст

В столице Армении уже несколько дней продолжается акция неповиновения властям, организатором которой выступил глава Тавусской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники митингов требуют отставки правительства во главе с Николом Пашиняном и формирования нового кабинета министров.

Поводом для акций протеста стало решение властей вернуть Азербайджану четыре села в Тавуском районе, которые во времена СССР были частью Азербайджанской ССР.