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Після деокупації Херсонської громади від ворожих обстрілів постраждали 48 дітей, в МВА закликають евакуювати з регіону малечу

Після деокупації Херсонської громади від ворожих обстрілів постраждали 48 дітей, в МВА закликають евакуювати з регіону малечу

Київ • УНН

 • 31013 перегляди

Після деокупації Херсонської громади 3 дітей загинули, 45 отримали поранення внаслідок обстрілів рф; людей закликають до евакуації.

 Після того як Україна деокупувала Херсонську громаду, від щоденних обстрілів російських військ загинуло троє дітей, ще 45 отримали поранення. Про це повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко та закликав евакуюватись дітей, пише УНН.

Троє вбитих і у 15 разів більше поранених! З часу деокупації населених пунктів Херсонської міської територіальної громади від рук російських військових загинули троє діток і 45 отримали поранення різного ступеня тяжкості.  Щоб зупинити цю статистику, дітей треба евакуювати із небезпечних зон

- написав Мрочко у Telegram.

За його словами, Херсонська міська військова адміністрація організовує безкоштовні перевезення і розміщення на тривалий період.

Нагадаємо

31 грудня один хлопчик загинув, та ще один зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу Херсону.

Тетяна Краєвська

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