Після деокупації Херсонської громади від ворожих обстрілів постраждали 48 дітей, в МВА закликають евакуювати з регіону малечу
Київ • УНН
Після деокупації Херсонської громади 3 дітей загинули, 45 отримали поранення внаслідок обстрілів рф; людей закликають до евакуації.
Після того як Україна деокупувала Херсонську громаду, від щоденних обстрілів російських військ загинуло троє дітей, ще 45 отримали поранення. Про це повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко та закликав евакуюватись дітей, пише УНН.
Троє вбитих і у 15 разів більше поранених! З часу деокупації населених пунктів Херсонської міської територіальної громади від рук російських військових загинули троє діток і 45 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Щоб зупинити цю статистику, дітей треба евакуювати із небезпечних зон
За його словами, Херсонська міська військова адміністрація організовує безкоштовні перевезення і розміщення на тривалий період.
Нагадаємо
31 грудня один хлопчик загинув, та ще один зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу Херсону.