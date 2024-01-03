После деоккупации Херсонской громады от вражеских обстрелов пострадали 48 детей, в МВА призывают эвакуировать из региона малышей

После того как Украина деоккупировала Херсонскую общину, от ежедневных обстрелов российских войск погибло трое детей, еще 45 получили ранения. Об этом сообщил в среду председатель Херсонской МВА Роман Мрочко и призвал эвакуироваться детей, пишет УНН.

Трое убитых и в 15 раз больше раненых! Со времени деоккупации населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины от рук российских военных погибли трое детей и 45 получили ранения различной степени тяжести. Чтобы остановить эту статистику, детей надо эвакуировать из опасных зон - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, Херсонская городская военная администрация организует бесплатные перевозки и размещение на длительный период.

Напомним

31 декабря один мальчик погиб, и еще один получил ранения в результате вражеского обстрела Херсона.