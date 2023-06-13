Пішла на співпрацю з загарбниками: "голову апарату" колишньої окупаційної адміністрації на Миколаївщині засудили до 5 років позбавлення волі

КИЇВ. 13 червня. УНН. "Голову апарату" колишньої окупаційної адміністрації на Миколаївщині, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю, засудили до 5 років позбавлення волі. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.