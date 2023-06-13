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Пішла на співпрацю з загарбниками: "голову апарату" колишньої окупаційної адміністрації на Миколаївщині засудили до 5 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 893590 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. "Голову апарату" колишньої окупаційної адміністрації на Миколаївщині, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю, засудили до 5 років позбавлення волі. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Пішла на співпрацю з загарбниками: "голову апарату" колишньої окупаційної адміністрації на Миколаївщині засудили до 5 років позбавлення волі

Деталі

Як зазначається, співробітники СБУ затримали зловмисницю у листопаді 2022 року під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях регіону.

Затриманою виявилась мешканка Снігурівки, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю.

За це її призначили "головою апарату" місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора. На цій "посаді" вона розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення мешканців міста до лав загарбницького органу.

Встановлено, що колаборантка обіцяла потенційним "кандидатам" лояльне відношення з боку рашистів та "високу зарплату" в російських рублях.

Крім того, вона запроваджувала стандарти "документообігу" відповідно до вимог законодавства рф. Таким чином псевдочиновниця намагалась сприяти поширенню кремлівського режиму на території захопленого на той час району.

Повідомляється, що після звільнення Миколаївщини колаборантка "залягла на дно" і сподівалась уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали у Снігурівці. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй 5 років позбавлення волі.

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