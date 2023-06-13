Пошла на сотрудничество с захватчиками: "главу аппарата" бывшей оккупационной администрации на Николаевщине приговорили к 5 годам лишения свободы

Детали

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ноябре 2022 года во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях региона.

Задержанной оказалась жительница Снигиревки, которая в начале полномасштабного вторжения рф поддержала захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество.

За это ее назначили "главой аппарата" местной оккупационной администрации страны-агрессора. На этой "должности" она развернула широкую агитационную кампанию по привлечению жителей города в ряды захватнического органа.

Установлено, что коллаборационистка обещала потенциальным "кандидатам" лояльное отношение со стороны рашистов и "высокую зарплату" в российских рублях.

Кроме того, она вводила стандарты "документооборота" в соответствии с требованиями законодательства рф. Таким образом псевдочиновница пыталась способствовать распространению кремлевского режима на территории захваченного в то время района.

Сообщается, что после освобождения Николаевщины коллаборантка "залегла на дно" и надеялась избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали в Снигиревке. На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ей 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрелял по военнопленным ВСУ, которые общались на украинском: командиру росгвардии сообщили о подозрении