Пошла на сотрудничество с захватчиками: "главу аппарата" бывшей оккупационной администрации на Николаевщине приговорили к 5 годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. "Главу аппарата" бывшей оккупационной администрации на Николаевщине, которая в начале полномасштабного вторжения рф поддержала захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество, приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ноябре 2022 года во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях региона.
Задержанной оказалась жительница Снигиревки, которая в начале полномасштабного вторжения рф поддержала захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество.
За это ее назначили "главой аппарата" местной оккупационной администрации страны-агрессора. На этой "должности" она развернула широкую агитационную кампанию по привлечению жителей города в ряды захватнического органа.
Установлено, что коллаборационистка обещала потенциальным "кандидатам" лояльное отношение со стороны рашистов и "высокую зарплату" в российских рублях.
Кроме того, она вводила стандарты "документооборота" в соответствии с требованиями законодательства рф. Таким образом псевдочиновница пыталась способствовать распространению кремлевского режима на территории захваченного в то время района.
Сообщается, что после освобождения Николаевщины коллаборантка "залегла на дно" и надеялась избежать правосудия.
Впрочем, сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали в Снигиревке. На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ей 5 лет лишения свободы.
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