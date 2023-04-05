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Підвид коронавірусу "Кракен" виявили у пацієнтів по всій країні - окрім Кіровоградщини

Підвид коронавірусу "Кракен" виявили у пацієнтів по всій країні - окрім Кіровоградщини

Київ • УНН

 • 2470126 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Варіант коронавірсусу Omicron ХВВ.1.5, який ще називають "Кракен", виявили у пацієнтів по всій країні - окрім Кіровоградської області. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

Деталі

"Референс-лабораторія за результатом секвенування цього тижня підтвердила циркуляцію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 у переважній більшості областей країни", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, підтверджено методом секвенування Omicron XBB.1.5 у пацієнтів з: Сумської (де був перший пацієнт), Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської та міста Київ, Львівської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

"Результати секвенування підтвердили варіант Omicron XBB.1.5 у всіх областях, окрім Кіровоградської. Проте там раніше було виявлено Omicron XBB.1.5. в стічних водах", - зазначили у ЦГЗ.

Цитата

«Методом секвенування визначено варіант Omicron XBB.1.5. у відібраному зразку в Кіровоградській області стічної води. Це перша знахідка даного різновиду Omicron у стічній воді. Отже, незабаром будуть і пацієнти з таким діагнозом”, — розповідає Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ.

“Сам по собі штам Omicron клінічно переноситься пацієнтами легше, проте він передається швидше. Тому питання циркуляції Omicron XBB.1.5 в усіх областях вже питання днів. Omicron XBB.1.5 виявили у пацієнтів по всій країні — крім Кіровоградської області. Аби захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше”, — каже Оксана Кошалко, керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ.

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