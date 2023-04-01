В Україні підвид коронавірусу "Кракен" вперше знайшли у стічних водах

Цитата

"Методом секвенування визначено варіант Omicron XBB.1.5. у відібраному зразку в Кіровоградській області. Це перша знахідка даного різновиду Omicron у стічній воді, і ми будемо продовжувати здійснювати нагляд та секвенувати зразки", - розповіла Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ.

Деталі

Проводиться секвенування зразків стічної води в Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернівецькій, Львівській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій та Рівненській областях.

І попередньо референс-лабораторія ЦГЗ виявила варіант Omicron ХВВ.1.9 в стічних водах Дніпропетровщини.

Нагадаємо

Циркуляцію нового підвиду коронавірусу “Кракен” підтвердили у переважній більшості областей України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке стрес, хто найменше від нього захищений та як з ним боротися – розповідає експертка