Подвид коронавируса "Кракен" обнаружили у пациентов по всей стране - кроме Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Вариант коронавирсуса Omicron ХВВ.1.5, который еще называют "Кракен", обнаружили у пациентов по всей стране - кроме Кировоградской области. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.
Детали
"Референс-лаборатория по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила циркуляцию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 в подавляющем большинстве областей страны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подтверждено методом секвенирования Omicron XBB.1.5 у пациентов из: Сумской (где был первый пациент), Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и города Киев, Львовской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.
"Результаты секвенирования подтвердили вариант Omicron XBB.1.5 во всех областях, кроме Кировоградской. Однако там ранее было обнаружено Omicron XBB.1.5. в сточных водах", - отметили в ЦОЗ.
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"Методом секвенирования определен вариант Omicron XBB.1.5. в отобранном образце в Кировоградской области сточной воды. Это первая находка данной разновидности Omicron в сточной воде. Значит, вскоре будут и пациенты с таким диагнозом”, — рассказывает Ирина Демчишина, заведующая референс-лабораторией по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОЗ.
“Сам по себе штамм Omicron клинически переносится пациентами легче, однако он передается быстрее. Поэтому вопрос циркуляции Omicron XBB.1.5 во всех областях уже вопрос дней. Omicron XBB.1.5 обнаружили у пациентов по всей стране — кроме Кировоградской области. Чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки. Если вы чувствуете симптомы ОРВИ, то надевайте маску и изолируйтесь как можно скорее”, — говорит Оксана Кошалко, руководитель отдела эпиднадзора ЦОЗ.
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