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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Підтоплення дворогосподарств знову зафіксували на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Протягом 5 лютого внаслідок танення снігу та опадів у вигляді дощу на території Закарпатської області відбулося часткове підтоплення 9 дворогосподарств, повідомляють в УДСНС у Закарпатській області, передає кореспондент УНН.

Підтоплення дворогосподарств знову зафіксували на Закарпатті

Станом на 19:00 роботи з відкачування води завершені у 5 дворогосподарствах.

Наразі також залишаються підтопленими 72 гектари сільгоспугідь та 4,3 гектари присадибних ділянок у Виноградівському районі. Залишаються підтопленими 4 дворогосподарства в Іршавському районі (3) та м. Ужгород (1).

У зв’язку із формуванням на р. Латориця у районі м. Чоп максимальних рівнів паводку продовжується перелив місцевої заплавної автодороги Тисянка-Геївці завдовжки 150-200 метрів. Рух автотранспорту обмежено. Також паводковою водою перелито дорожнє полотно на дорозі місцевого значення у Виноградівському районі (с.Шаланки) завдовжки 150 м (висота води 30-50 см).

Для попередження підтоплення ділянки дороги державного значення Київ-Чоп поблизу с.Зняцево Мукачівського району працівниками Мукачівського МУВГ укладено захисну лінію з мішків з піском довжиною 150 м. Для попередження переливу правобережної дамби р.Боржава в районі с.Верхні Ремети Берегівського району силами Берегівського МУВГ здійснено нарощення гребню дамби на 0,5 метри, укладено 1000 мішків з піском.

Як раніше повідомляв УНН, через льодовий затор довжиною 5 кілометрів на території Словаччини виникла загроза підтоплення м.Ужгород й с.Сторожниця Ужгородського району.

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