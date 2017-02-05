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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подтопление дворов снова зафиксировали на Закарпатье

Киев • УНН

 • 7644 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В течение 5 февраля в результате таяния снега и осадков в виде дождя на территории Закарпатской области произошло частичное подтопление 9 дворов, сообщают в УГосЧС в Закарпатской области, передает корреспондент УНН.

Подтопление дворов снова зафиксировали на Закарпатье

По состоянию на 19:00 работы по откачке воды завершены в 5 дворохозяйствах.

Сейчас также остаются подтопленными 72 гектара сельхозугодий и 4,3 гектара приусадебных участков в Виноградовском районе. Остаются подтопленными 4 домохозяйства в Иршавском районе (3) и г. Ужгород (1).

В связи с формированием на р. Латорица в районе г. Чоп максимальных уровней паводка продолжается перелив местной пойменной автодороги Тисянка-Геевцы длиной 150-200 метров. Движение автотранспорта ограничено. Также паводковой водой перелито дорожное полотно на дороге местного значения в Виноградовском районе (с.Шаланки) длиной 150 м (высота воды 30-50 см).

Для предупреждения подтопления участка дороги государственного значения Киев-Чоп возле с.Зняцево Мукачевского района работниками Мукачевского МУВГ сделана защитная линия из мешков с песком длиной 150 м. Для предупреждения перелива правобережной дамбы г.Боржава в районе с.Верхние Реметы Береговского района силами Береговского МУВГ осуществлено наращивание гребня дамбы на 0,5 метра, положено 1000 мешков с песком.

Как ранее сообщал УНН, из-за ледового затора длиной 5 километров на территории Словакии возникла угроза подтопления Ужгорода и с.Сторожница Ужгородского района.

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