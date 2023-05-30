Підтопило підвали, офіси та навіть лікарню: у Запоріжжі за п'ять годин випала майже двомісячна норма опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Запоріжжі та Запорізькому районі за 5 годин негоди випала майже двомісячна норма опадів 76.8 мм, пише УНН з посиланням на прес службу ДСНС України.
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Унаслідок несприятливих погодних умов у декількох районах міста Запоріжжя впали дерева на проїжджі частини дороги.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розпиляли дерева та прибрали з автошляхів.
Через велику кількість опадів відбулося підтоплення територій підвальних приміщень житлових будинків, складських та офісних приміщень, крім того однієї з лікарень міста. Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали понад 100 куб.метрів води.
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