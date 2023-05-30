Подтопило подвалы, офисы и даже больницу: в Запорожье за пять часов выпала почти двухмесячная норма осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Запорожье и Запорожском районе за 5 часов непогоды выпала почти двухмесячная норма осадков 76.8 мм, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Детали
В результате неблагоприятных погодных условий в нескольких районах города Запорожья упали деревья на проезжие части дороги.
Спасатели с помощью специального оборудования распилили деревья и убрали с автодорог.
Из-за обилия осадков произошло подтопление территорий подвальных помещений жилых домов, складских и офисных помещений, кроме того одной из больниц города. Спасатели с помощью мотопомпы откачали более 100 куб.
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