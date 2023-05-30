Подтопило подвалы, офисы и даже больницу: в Запорожье за пять часов выпала почти двухмесячная норма осадков

Детали

В результате неблагоприятных погодных условий в нескольких районах города Запорожья упали деревья на проезжие части дороги.

Спасатели с помощью специального оборудования распилили деревья и убрали с автодорог.

Из-за обилия осадков произошло подтопление территорий подвальных помещений жилых домов, складских и офисных помещений, кроме того одной из больниц города. Спасатели с помощью мотопомпы откачали более 100 куб.

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