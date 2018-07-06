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Підрозділи МВС саботували операцію зі звільнення приміщення СБУ у Луганську - Парубій

Підрозділи МВС саботували операцію зі звільнення приміщення СБУ у Луганську - Парубій

Київ • УНН

 • 8061 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Цілі підрозділи МВС Луганської області саботували рішення Антитерористичної операції зі звільнення приміщення СБУ у Луганську в 2014 році. Про це голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив на допиті в суді над колишнім головою "Партії Регіонів" Олександром Єфремовим, передає УНН.

"Вважаю, що був саботаж цілих підрозділів під час тих подій, коли антитерористичний центр затверджував план проведення АТО і звільнення Служби Безпеки України. Я був свідком, коли цілі підрозділи саботували рішення. Я пригадую, одного разу після подібного рішення, яке було нами прийнято, полк внутрішніх військ, який мав забезпечити очищення території від цивільних людей, сказав, що не може покинути місце свого розташування, бо заблокований пікетуючими. Коли я з'ясував, яким чином відбулось це пікетування, мене проінформували, що там стояло 5-6 жіночок похилого віку з плакатами. На питання – чому не виходять, один з працівників МВС відповів що, цитую "луганчане в луганчан стрелять не будут", - сказав Парубій.

Спікер ВР пояснив, що проведення АТО – це є професійна дія: вона проходить в ряд етапів і ряд заходів. Перший етап – оповіщення жителів про те, що буде проведено операцію. Другий – власне, відтиснення людей від приміщення, де має відбуватись операція. Тільки після того, за словами Парубія, "Альфа" давала згоду для проведення операції.

"Неможливість відтиснення цивільних створювало для "Альфа" труднощі, власне тому "Альфа" чекала, що буде звільнено від людей. Хочу зазначити, що і введення цивільних під Службу Безпеки України було організовано політичними силами Луганщини, вважаю злочином, бо власне наявність цивільних, які були організовані політичними силами області, і унеможливлювало ефективне проведення антитерористичної операції, хоча при цьому заявляю про саботаж цілих підрозділів МВС Луганської області", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, голова Верховної ради України Андрій Парубій прибув до Подільського районного суду Києва на допит у справі колишнього народного депутата Олександра Єфремова.

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