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Подразделения МВД саботировали операцию по освобождению помещения СБУ в Луганске - Парубий

Подразделения МВД саботировали операцию по освобождению помещения СБУ в Луганске - Парубий

Киев  •  УНН

 • 8061 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Целые подразделения МВД Луганской области саботировали решения Антитеррористической операции по освобождению помещения СБУ в Луганске в 2014 году. Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на допросе в суде над бывшим главой "Партии Регионов" Александром Ефремовым, передает УНН.

"Считаю, что был саботаж целых подразделений во время тех событий, когда антитеррористический центр утверждал план проведения АТО и освобождение Службы безопасности Украины. Я был свидетелем, когда целые подразделения саботировали решения. Я помню, однажды после подобного решения, которое было нами принято, полк внутренних войск, который должен обеспечить очистку территории от гражданских людей, сказал, что не может покинуть место своего расположения, так заблокирован пикетирующими. Когда я выяснил, каким образом произошло это пикетирование, меня проинформировали, что там стояло 5- 6 женщин пожилого возраста с плакатами. На вопрос - почему не выходят, один из сотрудников МВД ответил что, цитирую "луганчане в луганчан стрелять не будут", - сказал Парубий.

Спикер ВР объяснил, что проведение АТО - это профессиональное действие оно проходит в ряд этапов и ряд мероприятий. Первый этап - оповещение жителей о том, что будет проведена операция. Второй - собственно, оттиск людей от помещения, где должна происходить операция. Только после того, по словам Парубия, "Альфа" давала согласие на проведение операции.

"Невозможность оттиска гражданских создавало для "Альфа" трудности, именно поэтому "Альфа" ожидала, что будет освобождено от людей. Хочу отметить, что и выведение гражданских под Службу безопасности Украины было организовано политическими силами Луганской области, считаю преступлением, потому что собственно наличие гражданских, которые были организованы политическими силами области, и делало невозможным эффективное проведение антитеррористической операции, хотя при этом заявляю о саботаже целых подразделений МВД Луганской области", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прибыл в Подольский районный суд Киева на допрос по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова.

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