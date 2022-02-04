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Підробляли заповіти померлих односельчан, щоб заволодіти їх землями: на Хмельниччині судимуть двох сільських голів

Підробляли заповіти померлих односельчан, щоб заволодіти їх землями: на Хмельниччині судимуть двох сільських голів

Київ • УНН

 • 14132 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. На Хмельниччині двох сільських голів судимуть за підробку заповітів померлих односельчан з метою заволодіння їх землями. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі, передає УНН.

Цитата

“Летичівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох голів сільських рад у Хмельницькому районі за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення ( ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, голова села “розпорядилась” майном давно померлих односельчан, які за життя нікому його не заповіли. На підставі підроблених нею заповітів її знайомі отримали у власність більше 5 га землі.

Інша обраниця не посоромилась оформити заповіт щодо 3,3 га землі на ім’я свого чоловіка.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління ГУНП у Хмельницькій області.

Нагадаємо

СБУ викрила схему, за якою з українського банку вивели мільйони гривень і довели його до неплатоспроможності.

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