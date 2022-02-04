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15 марта, 19:03 • 104746 просмотра

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Подделывали завещания умерших односельчан, чтобы завладеть их землями: в Хмельницкой области будут судить двух сельских голов

Подделывали завещания умерших односельчан, чтобы завладеть их землями: в Хмельницкой области будут судить двух сельских голов

Киев • УНН

 • 14132 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Хмельницкой области двух сельских голов будут судить за подделку завещаний умерших односельчан с целью завладения их землями. Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре, передает УНН.

Цитата

“Летичивской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительные акты в отношении двух глав сельских советов в Хмельницком районе по фактам злоупотребления служебным положением и служебного подлога ( ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, глава села “распорядилась” имуществом давно умерших односельчан, которые при жизни его никому не завещали. На основании поддельных ею завещаний ее знакомые получили в собственность более 5 га земли.

Другая избранница не постыдилась оформить завещание по 3,3 га земли на имя своего мужа.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Хмельницкого районного управления ГУНП в Хмельницкой области.

Напомним

СБУ разоблачила схему, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности.

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