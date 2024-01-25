Підробляли довідки про несудимість, довіреності та паспорти: на Харківщині викрили злочинну групу
Київ • УНН
У Харківській області ліквідовано злочинну групу, яка займалася підробкою та продажем документів, послуги якої коштували від $350 до $2000. Учасникам групи загрожує до 10 років позбавлення волі.
На Харківщині ліквідували діяльність злочинної групи, яка виготовляла та збувала фальшиві документи. Про це повідомила Нацполіція, передає УНН.
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Зловмисниками виявились шестеро чоловіків і жінка. Всі вони мешканці Харкова, Києва та області, віком від 29-ти до 64-років. Вони підробляли документи за місцем свого проживання, а замовники отримували їх поштою.
Вартість таких послуг варіювалася від 350 до 2000 доларів США. Як вдалось з’ясувати, стати власником фальшивого водійського посвідчення можна було за 350 доларів, а українського паспорта - 1200 доларів. Таким чином за місяць незаконних оборудок спільники отримували близько мільйона гривень прибутку.
Фігуранти також підробляли довідки про несудимість, довіреності, паспорти інших держав тощо. Окремим попитом у спільників користувалися документи, які давали змогу військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації або виїхати за кордон.
Наразі головному фігуранту вже оголосили про підозру. Іншим учасникам злочинної групи невдовзі буде вручено підозри за тією ж статтею. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Києві затримали лікаря, який виготовляв фіктивні документи для ухилянтів24.01.24, 12:10 • 21612 переглядiв