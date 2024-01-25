Подделывали справки о несудимости, доверенности и паспорта: на Харьковщине разоблачили преступную группу

На Харьковщине ликвидировали деятельность преступной группы, которая изготавливала и сбывала фальшивые документы. Об этом сообщила Нацполиция, передает УНН.

Детали

Злоумышленниками оказались шестеро мужчин и женщина. Все они жители Харькова, Киева и области, в возрасте от 29-ти до 64-лет. Они подделывали документы по месту своего проживания, а заказчики получали их по почте.

Стоимость таких услуг варьировалась от 350 до 2000 долларов США. Как удалось выяснить, стать владельцем фальшивого водительского удостоверения можно было за 350 долларов, а украинского паспорта - 1200 долларов. Таким образом за месяц незаконных сделок сообщники получали около миллиона гривен прибыли.

Фигуранты также подделывали справки о несудимости, доверенности, паспорта других государств и тому подобное. Отдельным спросом у сообщников пользовались документы, которые позволяли военнообязанным мужчинам избежать мобилизации или выехать за границу.

Сейчас главному фигуранту уже объявили о подозрении. Другим участникам преступной группы вскоре будут вручены подозрения по той же статье. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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