Подделывали справки о несудимости, доверенности и паспорта: на Харьковщине разоблачили преступную группу
В Харьковской области ликвидирована преступная группа, которая занималась подделкой и продажей документов, услуги которой стоили от $350 до $2000. Участникам группы грозит до 10 лет лишения свободы.
Пророссийские хакеры атаковали государственный и коммерческий сектор Украины - Силы обороны Юга
Пророссийские хакеры начали фишинговые атаки на государственный и коммерческий секторы Украины, при этом больше всего пострадало Министерство обороны. Хотя автоматизированные системы заблокировали большинство угроз, Южное командование сил обороны предупреждает, что атака продолжается, и призывает быть бдительными.
Президент Турции Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил членство Швеции в Североатлантическом альянсе после ратификации соответствующего закона парламентом страны. Закон был недавно опубликован в Официальном вестнике Турции.
Сырский поздравил бойцов 42-й бригады с годовщиной создания
42-ю отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, который отпраздновал годовщину создания бригады. Он поблагодарил военных на Бахмутском направлении и выразил надежду на минимальные потери.
В прошлом году россия в обход санкций закупила более чем на 1 миллиард долларов чипов, которые могут использоваться для производства оружия - Bloomberg
За первые девять месяцев прошлого года россия импортировала чипов, которые потенциально могут быть использованы для производства оружия, на сумму более 1 миллиарда долларов. Более половины из них было произведено американскими и европейскими компаниями
Катастрофа Ил-76: омбудсмен заявил об определенных "разногласиях" в российском "списке" украинских военнопленных
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, список украинских военнопленных, которые по данным росСМИ якобы находились на борту самолета Ил-76, содержит "разногласия".
Генштаб: в течение суток состоялось 65 боевых столкновений, в частности 20 - на Марьинском направлении
За минувшие сутки украинские войска выдержали 65 вражеских обстрелов. В ожесточенных боях на восточном фронте враг применял авиацию, квадрокоптеры и бронетехнику.
Премьер-министры Украины и Франции обсудили реформы, европейскую интеграцию и поддержку
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обсудили реформы, европейскую интеграцию и программу Украинского фонда на сумму 50 млрд евро.
За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров
В 2023 году более 229 000 новых физических лиц-предпринимателей в Украине зарегистрировались через приложение "Дія", по словам Михаила Федорова, вице-премьер-министра по вопросам инноваций, образования, науки и развития технологий. Министерство цифровой трансформации имеет целью дальнейшее развитие МСП в 2024 году.
В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование
Всего в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. Это означает, что украинские компании уже составляют более 10% основанных бизнесов за этот период.