Подделывали справки о несудимости, доверенности и паспорта: на Харьковщине разоблачили преступную группу

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  149516 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  159465 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  147813 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  144360 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  170554 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  174119 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  154055 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Подделывали справки о несудимости, доверенности и паспорта: на Харьковщине разоблачили преступную группу

В Харьковской области ликвидирована преступная группа, которая занималась подделкой и продажей документов, услуги которой стоили от $350 до $2000. Участникам группы грозит до 10 лет лишения свободы.

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Подделывали справки о несудимости, доверенности и паспорта: на Харьковщине разоблачили преступную группу

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Пророссийские хакеры начали фишинговые атаки на государственный и коммерческий секторы Украины, при этом больше всего пострадало Министерство обороны. Хотя автоматизированные системы заблокировали большинство угроз, Южное командование сил обороны предупреждает, что атака продолжается, и призывает быть бдительными.

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Пророссийские хакеры атаковали государственный и коммерческий сектор Украины - Силы обороны Юга

Президент Турции Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил членство Швеции в Североатлантическом альянсе после ратификации соответствующего закона парламентом страны. Закон был недавно опубликован в Официальном вестнике Турции.

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Сырский поздравил бойцов 42-й бригады с годовщиной создания

42-ю отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, который отпраздновал годовщину создания бригады. Он поблагодарил военных на Бахмутском направлении и выразил надежду на минимальные потери.

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Сырский поздравил бойцов 42-й бригады с годовщиной создания

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За первые девять месяцев прошлого года россия импортировала чипов, которые потенциально могут быть использованы для производства оружия, на сумму более 1 миллиарда долларов. Более половины из них было произведено американскими и европейскими компаниями

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По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, список украинских военнопленных, которые по данным росСМИ якобы находились на борту самолета Ил-76, содержит "разногласия".

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Катастрофа Ил-76: омбудсмен заявил об определенных "разногласиях" в российском "списке" украинских военнопленных

Генштаб: в течение суток состоялось 65 боевых столкновений, в частности 20 - на Марьинском направлении

За минувшие сутки украинские войска выдержали 65 вражеских обстрелов. В ожесточенных боях на восточном фронте враг применял авиацию, квадрокоптеры и бронетехнику.

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Генштаб: в течение суток состоялось 65 боевых столкновений, в частности 20 - на Марьинском направлении

Премьер-министры Украины и Франции обсудили реформы, европейскую интеграцию и поддержку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обсудили реформы, европейскую интеграцию и программу Украинского фонда на сумму 50 млрд евро.

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Премьер-министры Украины и Франции обсудили реформы, европейскую интеграцию и поддержку

За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

В 2023 году более 229 000 новых физических лиц-предпринимателей в Украине зарегистрировались через приложение "Дія", по словам Михаила Федорова, вице-премьер-министра по вопросам инноваций, образования, науки и развития технологий. Министерство цифровой трансформации имеет целью дальнейшее развитие МСП в 2024 году.

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За 2023 год через "Дію" открыто более 229 тысяч новых ФЛП - Федоров

В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование

Всего в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. Это означает, что украинские компании уже составляют более 10% основанных бизнесов за этот период.

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В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование