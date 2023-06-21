Підробка чи оригінал: експерти розповіли як перевірити іноземну банкноту

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Насамперед експерти КНДІСЕ рекомендують уважно розглянути банкноту та порівняти її зі зразком справжньої банкноти того ж номіналу (портрети, текст, зображення, мікротекст та захисні елементи), перевірити, чи відповідає вона розмірам та пропорціям стандарту.

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“Багато банкнот мають спеціальні текстурні елементи, такі як рельєф фарби – він відчувається на дотик. Тримайте банкноту проти світла, щоб побачити водяний знаки і наскрізні елементи та занурені в товщу паперу захисні стрічки. При зміні кута зору можна побачити зміну в забарвленні оптичнозмінної фарби, якою виконуються окремі елементи або номінал”, - розповіли експерти КНДІСЕ.

Вони пояснили, що банкнотний папір виготовляється спеціальним способом – це один суцільний аркуш, у товщу якого під час виробництва вводиться полімерна захисна стрічка. Банкнота в будь-якому випадку не може бути виготовлена з двох окремих аркушів, склеєних між собою. Відповідно, користувачі при спробі її розділити не зможуть цього зробити.

Також обов’язково порівняти банкноту з офіційними джерелами, і якщо є сумніви щодо автентичності банкноти, то треба звернутися до офіційних джерел, таких як вебсайт Національного банку України, де можна знайти детальні інструкції та зображення для порівняння.

Водночас важливо пам'ятати, що ці методи перевірки можуть бути корисними для простого користувача, але вони не є повністю надійними і не гарантують 100% визначення справжності банкноти. Якщо ж у людини виникають серйозні підозри щодо банкноти, то експерти рекомендують звернутися до відповідних органів або фінансових установ для подальшої перевірки.

«Підробка банкнот – поширений злочин у світі, це пов’язано з доступністю і постійним удосконаленням сучасної копіювально-множильної техніки. У багатьох випадках якість підробок настільки висока, що звичайним користувачам вони будуть здаватися справжніми. Нині є багато технічних засобів, які допомагають перевіряти окремі характеристики банкнот. Термінали, які приймають банкноти, та лічильники банкнот мають функцію перевірки їх справжності, а саме детектор, який в автоматичному режимі за допомогою певної довжини хвилі висвічує захисні мітки цих банкнот, захисні властивості барвників, якими виконаний дизайн.

Однак і це не дає 100% гарантії, що зловмисники не можуть внести на свій рахунок кошти через термінал, шляхом виконання якісно саме міток, які мають бути зчитані детектором. Тому шахраї розділяють підробки, які йдуть через термінал, і підробки, які розраховані на людський фактор», – наголосила керівниця відділу технічної експертизи документів КНДІСЕ Вікторія Куликовська.

У межах технічної експертизи документів фахівці КНДІСЕ проводять повний спектр перевірки банкнот. Досліджуються структура паперу, з якого виготовлені купюри, їх дизайн, відповідність за змістом та властивостями до оригінальних зразків, наявність спеціальних інфрачервоних та магнітних захисних міток, водяні знаки, мікротекст та їх відхилення від стандартних параметрів.

«Наші знання і технічні засоби допомагають встановити підробки та спосіб їх виготовлення, проте для громадян буде доцільним проявляти пильність до місця обміну валюти та принаймні здійснювати її візуальний огляд за базовими аспектами. Не варто зголошуватися на пропозиції щодо купівлі-продажу готівкових коштів у різних соціальних мережах і месенджерах – ризик натрапити на шахраїв досить великий. Якщо потрібно провести грошові операції - краще звернутися до сертифікованих українських банків, у яких є достатня матеріально-технічна база та всі можливості для перевірки», – порадила експерт-документознавець КНДІСЕ Вікторія Куликовська.