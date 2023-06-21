Подделка или оригинал: эксперты рассказали как проверить иностранную банкноту

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Детали

Прежде всего эксперты КНИИСЭ рекомендуют внимательно рассмотреть банкноту и сравнить ее с образцом настоящей банкноты того же номинала (портреты, текст, изображения, микротекст и защитные элементы), проверить, соответствует ли она размерам и пропорциям стандарта.

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“Многие банкноты имеют специальные текстурные элементы, такие как рельеф краски – он ощущается на ощупь. Держите банкноту против света, чтобы увидеть водяной знаки и сквозные элементы и погруженные в толщу бумаги защитные ленты. При изменении угла зрения можно увидеть изменение в окраске оптически переменной краски, которой выполняются отдельные элементы или номинал”, - рассказали эксперты КНИИСЭ.

Они пояснили, что банкнотная бумага изготавливается специальным способом – это один сплошной лист, в толщу которого при производстве вводится полимерная защитная лента. Банкнота в любом случае не может быть изготовлена из двух отдельных листов, склеенных между собой. Соответственно, пользователи при попытке ее разделить не смогут этого сделать.

Также обязательно сравнить банкноту с официальными источниками, и если есть сомнения относительно подлинности банкноты, то надо обратиться к официальным источникам, таким как веб-сайт Национального банка Украины, где можно найти подробные инструкции и изображения для сравнения.

В то же время важно помнить, что эти методы проверки могут быть полезными для простого пользователя, но они не являются полностью надежными и не гарантируют 100% определения подлинности банкноты. Если же у человека возникают серьезные подозрения относительно банкноты, то эксперты рекомендуют обратиться в соответствующие органы или финансовые учреждения для дальнейшей проверки.

«Подделка банкнот – распространенное преступление в мире, это связано с доступностью и постоянным усовершенствованием современной копировально-множительной техники. Во многих случаях качество подделок настолько высокое, что обычным пользователям они будут казаться настоящими. Сейчас есть много технических средств, которые помогают проверять отдельные характеристики банкнот. Терминалы, которые принимают банкноты, и счетчики банкнот имеют функцию проверки их подлинности, а именно детектор, который в автоматическом режиме с помощью определенной длины волны высвечивает защитные метки этих банкнот, защитные свойства красителей, которыми выполнен дизайн.

Однако и это не дает 100% гарантии, что злоумышленники не могут внести на свой счет средства через терминал, путем выполнения качественно именно меток, которые должны быть считаны детектором. Поэтому мошенники разделяют подделки, которые идут через терминал, и подделки, которые рассчитаны на человеческий фактор», – отметила руководитель отдела технической экспертизы документов КНИИСЭ Виктория Куликовская.

В рамках технической экспертизы документов специалисты КНИИСЭ проводят полный спектр проверки банкнот. Исследуются структура бумаги, из которой изготовлены купюры, их дизайн, соответствие по содержанию и свойствам к оригинальным образцам, наличие специальных инфракрасных и магнитных защитных меток, водяные знаки, микротекст и их отклонения от стандартных параметров.

«Наши знания и технические средства помогают установить подделки и способ их изготовления, однако для граждан будет целесообразным проявлять бдительность к месту обмена валюты и по крайней мере осуществлять ее визуальный осмотр по базовым аспектам. Не стоит соглашаться на предложения по купле-продаже наличных средств в различных социальных сетях и мессенджерах – риск наткнуться на мошенников достаточно велик. Если нужно провести денежные операции - лучше обратиться в сертифицированные украинские банки, у которых есть достаточная материально-техническая база и все возможности для проверки», – посоветовала эксперт-документовед КНИИСЭ Виктория Куликовская.