“Смертельна контрабанда”: на прилавках магазинів знайшли цигарки з “ЛДНР”

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 10682 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 16801 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 31532 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 31691 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 72338 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 57597 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 55824 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118034 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182701 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 208703 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 44958 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 26639 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 24645 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 15879 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 52791 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 31532 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 52910 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 72340 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 208705 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 259663 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10385 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10412 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23512 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28152 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43944 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

“Смертельна контрабанда”: на прилавках магазинів знайшли цигарки з “ЛДНР”

Київ • УНН

 • 989311 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Правоохоронці виявили на українському ринку цигарки з акцизними марками так званих “ЛНР” та “ДНР”. Відповідні зразки направили на дослідження у Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Журналісти УНН поспілкувалися з експертами інституту та дізналися як саме проходить дослідження контрафактних цигарок.

“Смертельна контрабанда”: на прилавках магазинів знайшли цигарки з “ЛДНР”

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КНДІСЕ під час війни є одним з ключових відомств в Україні, - Веніславський

Деталі

На вирішення судовим експертам найчастіше виносяться питання щодо відповідності маркування, оригінальності акцизних марок, якості тютюну, як речовини, та інші трасологічні дослідження.

Цитата

“Під час однієї з експертиз нам потрапили сигарети, які мають акцизні марки так званих “ЛНР” і “ДНР”. Вони доставлялися контрабандою на територію України і завдяки нашим правоохоронним органам ця мережа була закрита. Також останнім часом нам привозять сигарети, які виготовлені на території російської федерації, які ми відповідно також досліджуємо. Вони, звісно, не відповідають нашим нормам закону”, - розповів експерт КНДІСЕ Сергій Січкар.

Експерт відзначає, що подібні випадки контрабандних тютюнових виробів - не рідкість. Крім того, досить часто об'єктом дослідження стають цигарки підпільного кустарного виробництва.

“Продаж таких цигарок націлений на заробіток грошей і ні в якому випадку про якогось там споживача ніхто ніколи не думає. Бувають такі випадки, коли в тютюні ми знаходимо різні сторонні металеві домішки або пір'я. Також були випадки, коли натомість тютюну встановлювалася махорка”, - розповів експерт.

Замовниками таких досліджень є правоохоронні органи, які виявляють у рамках своєї діяльності ознаки контрабанди чи контрафакту тютюнових виробів.

“Такі експертизи призначаються для того, аби встановити чи саме це є справді тютюновими виробами і чи дійсно воно відповідає вимогам ДСТУ. Ми проводимо комплексну експертизу, яка складається з біологічної та хімічної частини, зокрема біологи досліджують наявність тютюну, хіміки досліджують вміст смол та нікотину, товарознавці встановлюють маркування - чи відповідає ЗУ України, яка ринкова вартість і тд.”, - наголошує Сергій Січкар.

Експертизу проводять за допомогою інноваційного обладнання - курильної машини, яка дозволяє одночасно досліджувати до 10 пачок цигарок. В цій машині відбуваються автоматичні процеси підпалювання та куріння, визначається вміст смол та нікотину.

По завершенню процесу куріння машина показує результати дослідження - кількість цигарок, середню кількість затяжок в одній сигареті та сукупність смол, води та нікотину.

В КНДІСЕ розповідають - досліджують не лише цигарки, а й тютюн для кальянів та різні види електронних сигарет.

Раніше

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів про можливості експертизи у держзакупівлях та наголосив - в інституті мають змогу дослідити всі фінансово-господарські операції та закупівлі товарів за державні кошти, які викликають підозри у слідчих органів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61