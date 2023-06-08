“Смертельна контрабанда”: на прилавках магазинів знайшли цигарки з “ЛДНР”

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На вирішення судовим експертам найчастіше виносяться питання щодо відповідності маркування, оригінальності акцизних марок, якості тютюну, як речовини, та інші трасологічні дослідження.

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“Під час однієї з експертиз нам потрапили сигарети, які мають акцизні марки так званих “ЛНР” і “ДНР”. Вони доставлялися контрабандою на територію України і завдяки нашим правоохоронним органам ця мережа була закрита. Також останнім часом нам привозять сигарети, які виготовлені на території російської федерації, які ми відповідно також досліджуємо. Вони, звісно, не відповідають нашим нормам закону”, - розповів експерт КНДІСЕ Сергій Січкар.

Експерт відзначає, що подібні випадки контрабандних тютюнових виробів - не рідкість. Крім того, досить часто об'єктом дослідження стають цигарки підпільного кустарного виробництва.

“Продаж таких цигарок націлений на заробіток грошей і ні в якому випадку про якогось там споживача ніхто ніколи не думає. Бувають такі випадки, коли в тютюні ми знаходимо різні сторонні металеві домішки або пір'я. Також були випадки, коли натомість тютюну встановлювалася махорка”, - розповів експерт.

Замовниками таких досліджень є правоохоронні органи, які виявляють у рамках своєї діяльності ознаки контрабанди чи контрафакту тютюнових виробів.

“Такі експертизи призначаються для того, аби встановити чи саме це є справді тютюновими виробами і чи дійсно воно відповідає вимогам ДСТУ. Ми проводимо комплексну експертизу, яка складається з біологічної та хімічної частини, зокрема біологи досліджують наявність тютюну, хіміки досліджують вміст смол та нікотину, товарознавці встановлюють маркування - чи відповідає ЗУ України, яка ринкова вартість і тд.”, - наголошує Сергій Січкар.

Експертизу проводять за допомогою інноваційного обладнання - курильної машини, яка дозволяє одночасно досліджувати до 10 пачок цигарок. В цій машині відбуваються автоматичні процеси підпалювання та куріння, визначається вміст смол та нікотину.

По завершенню процесу куріння машина показує результати дослідження - кількість цигарок, середню кількість затяжок в одній сигареті та сукупність смол, води та нікотину.

В КНДІСЕ розповідають - досліджують не лише цигарки, а й тютюн для кальянів та різні види електронних сигарет.

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Директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів про можливості експертизи у держзакупівлях та наголосив - в інституті мають змогу дослідити всі фінансово-господарські операції та закупівлі товарів за державні кошти, які викликають підозри у слідчих органів.