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"Смертельная контрабанда": на прилавках магазинов нашли сигареты из "ЛДНР"

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Правоохранители обнаружили на украинском рынке сигареты с акцизными марками так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Соответствующие образцы направили на исследование в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Журналисты УНН пообщались с экспертами института и узнали как проходит исследование контрафактных сигарет.

"Смертельная контрабанда": на прилавках магазинов нашли сигареты из "ЛДНР"

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Детали

На решение судебным экспертам чаще всего выносятся вопросы о соответствии маркировки, оригинальности акцизных марок, качества табака, как вещества, и другие трасологические исследования.

Цитата

“Во время одной из экспертиз нам попали сигареты, которые имеют акцизные марки так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Они доставлялись контрабандой на территорию Украины и благодаря нашим правоохранительным органам эта сеть была закрыта. Также в последнее время нам привозят сигареты, изготовленные на территории российской федерации, которые мы соответственно также исследуем. Они, конечно, не соответствуют нашим нормам закона”, - рассказал эксперт КНИИСЭ Сергей Сичкарь.

Эксперт отмечает, что подобные случаи контрабандных табачных изделий - не редкость. Кроме того, довольно часто объектом исследования становятся сигареты подпольного кустарного производства.

“Продажа таких сигарет нацелена на заработок денег и ни в коем случае о каком-то там потребителе никто никогда не думает. Бывают такие случаи, когда в табаке мы находим различные посторонние металлические примеси или перья. Также были случаи, когда взамен табака устанавливалась махорка”, - рассказал эксперт.

Заказчиками таких исследований являются правоохранительные органы, которые выявляют в рамках своей деятельности признаки контрабанды или контрафакта табачных изделий.

“Такие экспертизы назначаются для того, чтобы установить является ли это действительно табачными изделиями и действительно ли оно соответствует требованиям ДСТУ. Мы проводим комплексную экспертизу, которая состоит из биологической и химической части, в частности биологи исследуют наличие табака, химики исследуют содержание смол и никотина, товароведы устанавливают маркировку - соответствует ли ЗУ Украины, какая рыночная стоимость и тд.”, - отмечает Сергей Сичкарь.

Экспертизу проводят с помощью инновационного оборудования - курительной машины, которая позволяет одновременно исследовать до 10 пачек сигарет. В этой машине происходят автоматические процессы поджигания и курения, определяется содержание смол и никотина.

По завершению процесса курения машина показывает результаты исследования - количество сигарет, среднее количество затяжек в одной сигарете и совокупность смол, воды и никотина.

В КНИИСЭ рассказывают - исследуют не только сигареты, но и табак для кальянов и различные виды электронных сигарет.

Ранее

Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о возможностях экспертизы в госзакупках и отметил - в институте могут исследовать все финансово-хозяйственные операции и закупки товаров за государственные средства, которые вызывают подозрения у следственных органов.

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