Підрив на міні на пляжі в Одеській області: деталі трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Сьогодні, 11 червня, в Одеській області на пляжі загинув 50-річний чоловік підірвавшись на міні. Поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря, не купатися в замінованому морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Одеської області.
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“Сьогодні нехтування правилами безпеки сім’єю з Донеччини призвело до трагічних наслідків. Під час купання в морі в одному з сіл Одеського району в результаті вибуху невідомого предмета загинув 50-річний голова родини на очах у дружини, сина та товариша. Останній дивом не постраждав, адже пішов купатися разом з потерпілим”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Наразі там працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки.
Встановлюються повні обставини події, вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.
“Вкотре зауважуємо: сувора заборона на відвідування узбережжя та купання в морі — це заходи безпеки, нехтування якими становить небезпеку для життя”, — закликали в поліції.
Нагадаємо
На узбережжя Одещини винесло морську міну.