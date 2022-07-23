Підписання "зернової угоди" у Туреччині: на церемонії помітили російського мільярдера Абрамовича
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Стамбулі на церемонії підписання договору про вивезення зерна з України журналісти помітили російського мільярдера Романа Абрамовича, передає УНН із посиланням на турецьке видання Haberler та агентство Reuters.
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За даними ЗМІ, Абрамович стежив за розвитком подій під час підписання угод із зали.
Відзначимо, що це не перша участь мільярдера у переговорах росії та України. Навесні Абрамович також приїжджав до Туреччини під час візитів делегацій обох сторін воєнного конфлікту.
За інформацією The Times, голова української делегації на переговорах з росією Давид Арахамія написав листа на підтримку російського мільярдера Романа Абрамовича. Росіянин намагається в суді оскаржити введені проти нього санкції ЄС.