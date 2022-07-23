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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Підписання "зернової угоди" у Туреччині: на церемонії помітили російського мільярдера Абрамовича

Підписання "зернової угоди" у Туреччині: на церемонії помітили російського мільярдера Абрамовича

Київ • УНН

 • 212911 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У Стамбулі на церемонії підписання договору про вивезення зерна з України журналісти помітили російського мільярдера Романа Абрамовича, передає УНН із посиланням на турецьке видання Haberler та агентство Reuters.

Деталі

За даними ЗМІ, Абрамович стежив за розвитком подій під час підписання угод із зали.

Відзначимо, що це не перша участь мільярдера у переговорах росії та України. Навесні Абрамович також приїжджав до Туреччини під час візитів делегацій обох сторін воєнного конфлікту.

За інформацією The Times, голова української делегації на переговорах з росією Давид Арахамія написав листа на підтримку російського мільярдера Романа Абрамовича. Росіянин намагається в суді оскаржити введені проти нього санкції ЄС.

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