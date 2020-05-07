Підозрюваного у нападі зі зброєю на Закарпатті затримали під Києвом

Сам напад стався 31 березня в селі Яноші у Берегівському районі на Закарпатті. Тоді група невідомих зі зброєю напали на місцевого жителя, коли той саме виїжджав ранком зі свого двору.

Злочинці здійснили серію пострілів по автівці чоловіка. Тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення отримав і сам власник автомобіля. Зловмисники відібрали у чоловіка близько 800 тисяч гривень і зникли у невідомому напрямку. Аби максимально нашкодити розслідуванню та замести сліди, в одному з лісомасивів розбійники спалили автомобіль, на якому пересувалися під час скоєння злочину.

Особи злочинців закарпатські поліцейські встановили за декілька днів. Йшлося про двох чоловіків – жителя міста Мукачево та Іршавського району. Підозрюваних оголосили у розшук, і зараз на Київщині одного зі злочинців вдалося затримати. Його спільник надалі перебуває в розшуку, правоохоронці продовжують оперативні заходи для його затримання.

Фігурантам інкриміновано злочинні дії за двома статтями - ч.2 ст.15(Замах на злочин), п.6 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство), ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про доставлення підозрюваного на Закарпаття та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть зловмисника за вбивство.