Подозреваемого в нападении с оружием на Закарпатье задержали под Киевом

Само нападение произошло 31 марта в селе Яноши в Береговском районе на Закарпатье. Тогда группа неизвестных с оружием напали на местного жителя, когда тот именно выезжал утром из своего двора.

Преступники совершили серию выстрелов по машине мужчины. Телесные повреждения в виде огнестрельного ранения получил и сам владелец автомобиля. Злоумышленники отобрали у мужчины около 800 000 гривен и скрылись в неизвестном направлении. Чтобы максимально навредить расследованию и замести следы, в одном из лисомасивов разбойники сожгли автомобиль, на котором передвигались во время совершения преступления.

Лица преступников закарпатские полицейские установили за несколько дней. Речь шла о двух мужчинах - жителях города Мукачево и Иршавского района. Подозреваемых объявили в розыск, и сейчас в Киевской области одного из преступников удалось задержать. Его сообщник продолжает находиться в розыске, правоохранители продолжают оперативные меры по его задержанию.

Фигурантам инкриминируются преступные действия по двум статьям - ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о доставке подозреваемого на Закарпатье и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Черкасской области будут судить злоумышленника за убийство.