Підозрюваний у вимаганні євромайданівець Резвушкін вийшов із СІЗО

Деталі

Про пом'якшення покарання клопотав адвокат Резвушкіна Ілля Халдай. Справу проти колишнього євромайданівця він назвав політизованою. До того ж, послався на проблеми зі здоров'ям у свого підзахисного - в СІЗО він захворів на менінгіт і 18 липня його довелося прооперувати. У зв'язку з цим, Халдай вимагав для клієнта нічного домашнього арешту.

До розгляду по суті суд приступити не зміг, так як не з'явилася потерпіла. За словами прокурора Олександра Бабича, жінку сповістили про дату і час засідання. Прокурор подав клопотання про обрання запобіжного заходу для Резвушкіна у вигляді утримання в СІЗО без права на заставу. Він мотивував це тяжкістю злочину, відсутністю соціальних зв'язків у підозрюваного і погрозами на адресу потерпілої.

Нагадаємо

Керівника громадської організації "Автомайдан Одеса" Євгенія Резвушкіна затримали в Одесі 3 червня за вимагання 80 тисяч гривень у 39-річної підприємниці. У разі відмови заплатити, активіст погрожував жінці фізичною розправою та знищенням майна. Як стало відомо, підприємниця погодилася заплатити, але паралельно звернулася до правоохоронців, які зайнялися збором доказової бази протиправної діяльності зловмисника.

3-го червня за отримання другої частини обумовленої суми активіста в його офісі затримали бійці спецпідрозділу КОРД і батальйону поліції особливого призначення. На момент затримання разом з ним в офісі перебували ще чотири людини.

Під час обшуку в офісі та за місцем проживання правоохоронці вилучили гроші, помічені спеціальною фарбою, та інші речові докази протиправної діяльності. У поліції заявляють, що за скоєне Резвушкіну загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Резвушкін неодноразово потрапляв в поле зору поліції за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо співробітників поліції.

Євген Резвушкін також є керівником охоронної фірми "Варта міста", яка регулярно фігурує в різних резонансних бізнес-конфліктах і яку пов'язують зі скандалом навколо розграбування скіфського кургану в Миколаївській області у 2020 році. Крім того, Резвушкін затримувався за побиття керівника ТРК "Круг" Ігоря Хотіна.