Подозреваемый в вымогательстве евромайдановец Резвушкин покинул СИЗО

Детали

О смягчении наказания ходатайствовал адвокат Резвушкина Илья Халдай. Дело против бывшего евромайдановца он назвал политизированным. К тому же, сослался на проблемы со здоровьем у своего подзащитного — в СИЗО он заболел менингитом и 18 июля его пришлось прооперировать. В этой связи, Халдай требовал для клиента ночного домашнего ареста.

К рассмотрению по сути суд приступить не смог, так как не явилась пострадавшая. По словам прокурора Александра Бабича, женщину оповестили о дате и времени заседания. Прокурор подал ходатайство об избрании меры пресечения для Резвушкина в виде содержания в СИЗО без права на залог. Он мотивировал это тяжестью преступления, отсутствием социальных связей у подозреваемого и угрозами в адрес пострадавшей.

Напомним

Руководителя общественной организации “Автомайдан Одесса” Евгения Резвушкина задержали в Одессе 3-го июня за вымогательство 80 тысяч гривен у 39-летней предпринимательницы. В случае отказа заплатить, активист угрожал женщине физической расправой и уничтожением имущества. Как стало известно, предпринимательница согласилась заплатить, но параллельно обратилась к правоохранителям, которые занялись сбором доказательной базы противоправной деятельности злоумышленника.

3-го июня при получении второй части оговоренной суммы активиста в его офисе задержали бойцы спецподразделения КОРД и батальона полиции особого назначения. На момент задержания вместе с ним в офисе находились еще четыре человека.

При обыске в офисе и по месту проживания правоохранители изъяли деньги, помеченные специальной краской, и другие вещественные доказательства противоправной деятельности. В полиции заявляют, что за совершенное Резвушкину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Резвушкин неоднократно попадал в поле зрения полиции за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции.

Евгений Резвушкин также является руководителем охранной фирмы “Варта міста”, которая регулярно фигурирует в различных резонансных бизнес-конфликтах и которую связывают со скандалом вокруг разграбления скифского кургана в Николаевской области в 2020 году. Кроме того, Резвушкин задерживался за избиение руководителя ТРК “Круг” Игоря Хотина.