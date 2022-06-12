"Підозрілий інцидент": парламент Канади терміново евакуювали

Деталі

Правоохоронці зазначають, що триває “активна операція”.

Канадська поліція евакуювала персонал будівель національного парламенту через “підозрілий інцидент”. Спецслужби оточили прилеглі вулиці на три години.

При цьому правоохоронці не розкривають деталей.

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