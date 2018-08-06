Підліток пошкодив хребет, коли купався у річці на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. До лікарні потрапив 15-річний житель села Крупець з пошкодженням шийного відділу хребта. Пошкодження він отримав, стрибаючи у річку. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Хмельницькій області, передає УНН.
"4 серпня близько 15:30 години до реанімаційного відділення Славутської центральної районної лікарні з пошкодженням шийного відділу хребта доправили 15-річного жителя села Крупець. Травми юнак отримав під час купання в річці Горинь, стрибаючи у воду", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у ставку у Львівській області втопилася однорічна дитина.
Як повідомляв УНН, з початку року на водоймах країни потонуло вже 704 людини, з яких 70 дітей.