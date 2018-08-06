Подросток повредил позвоночник, когда купался в реке в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В больницу попал 15-летний житель села Крупец с повреждением шейного отдела позвоночника. Повреждение он получил, прыгая в реку. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Хмельницкой области, передает УНН.
"4 августа около 15:30 часов в реанимационное отделение Славутской центральной районной больницы с повреждением шейного отдела позвоночника доставили 15-летнего жителя села Крупец. Травмы юноша получил во время купания в реке Горынь, прыгая в воду", - говорится в сообщении.
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Напомним, в пруду во Львовской области утонула годовалый ребенок.
Как сообщал УНН, с начала года на водоемах страны утонуло уже 704 человека, из которых 70 детей.