Подросток повредил позвоночник, когда купался в реке в Хмельницкой области

"4 августа около 15:30 часов в реанимационное отделение Славутской центральной районной больницы с повреждением шейного отдела позвоночника доставили 15-летнего жителя села Крупец. Травмы юноша получил во время купания в реке Горынь, прыгая в воду", - говорится в сообщении.

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Напомним, в пруду во Львовской области утонула годовалый ребенок.

Как сообщал УНН, с начала года на водоемах страны утонуло уже 704 человека, из которых 70 детей.