Підготовка теракту у Харкові: 44-річну місцеву мешканку арештували

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КИЇВ. 26 червня. УНН. 44-річна підозрювана у підготовці теракту біля пам'ятника воїнам УПА у Харкові чекатиме суду під вартою. Про це повідомила пресс-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

“Київський районний суд м. Харкова погодився з позицією прокуратури та обрав жінці, підозрюваній у підготовці терористичного акту у Молодіжному парку м. Харкова, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 44-річну харків’янку затримали 23 червня під час спроби дистанційно привести у дію вибухівку.

За даними слідства, жінка ще на початку поточного року була завербована представниками Російської Федерації. Постійно отримувала завдання щодо дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Харківській області. Крім того, з метою узгодження та координації подальших дій підозрювана кілька разів виїжджала до Росії.

До скоєння злочину підозрювана готувалась заздалегідь. Знайшла особу, яка на основі тротилової шашки виготовила саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням за допомогою мобільного телефону. Уночі 23 червня жінка заклала пристрій в основу пам’ятника бійцям Української повстанської армії. Довести план до кінця зловмисниці завадили співробітники Служби безпеки України.

Наразі жінці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України (замах на скоєння терористичного акту).

Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі.

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