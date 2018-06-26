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Подготовка теракта в Харькове: 44-летнюю местную жительницу арестовали

Подготовка теракта в Харькове: 44-летнюю местную жительницу арестовали

Киев  •  УНН

 • 12837 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. 44-летняя подозреваемая в подготовке теракта у памятника воинам УПА в Харькове будет ждать суда под стражей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

“Киевский районный суд г. Харькова согласился с позицией прокуратуры и избрал женщине, подозреваемой в подготовке террористического акта в Молодежном парке г. Харькова, меру пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Напомним, 44-летнюю харьковчанку задержали 23 июня при попытке дистанционно привести в действие взрывчатку.

По данным следствия, женщина еще в начале текущего года была завербована представителями Российской Федерации. Постоянно получала задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области. Кроме того, с целью согласования и координации дальнейших действий подозреваемая несколько раз выезжала в Россию.

К совершению преступления подозреваемая готовилась заранее. Нашла человека, который на основе тротиловой шашки изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением с помощью мобильного телефона. Ночью 23 июня женщина заложила устройство в основание памятника бойцам Украинской повстанческой армии. Довести план до конца злоумышленницы помешали сотрудники Службы безопасности Украины.

Сейчас женщине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта).

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

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