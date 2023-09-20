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Підготовка до опалювального сезону: Херсон відзвітував про готовність комунікацій на майже 80%

Підготовка до опалювального сезону: Херсон відзвітував про готовність комунікацій на майже 80%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Херсоні вже близько 80% комунікацій готово до опалювального сезону. Підготовчі роботи ще тривають. Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Що стосується підготовки до опалювального сезону, то в Херсоні близько на 80% вже готові комунікації, проводяться підготовчі роботи», - сказав Толоконніков.

Також він зазначив, що в Херсонській області будуть працювати пункти «Незламності».

«Вони будуть працювати там де й були, це в основному гуманітарні штаби, які об'єднані з пунктами «Незламності». Генераторами забезпечені всі громади, всі комунальні служби, всі медичні заклади. Якщо буде проблема з електрикою, то там будуть працювати генератори і будуть також забезпечені паливом, особливо пункти «Незламності» в селах», - розповів Толоконніков.

Доповнення

В Україні достроково виконали план щодо накопичення газу у сховищах для опалювального сезону.

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