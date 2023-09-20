Підготовка до опалювального сезону: Херсон відзвітував про готовність комунікацій на майже 80%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Херсоні вже близько 80% комунікацій готово до опалювального сезону. Підготовчі роботи ще тривають. Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Що стосується підготовки до опалювального сезону, то в Херсоні близько на 80% вже готові комунікації, проводяться підготовчі роботи», - сказав Толоконніков.
Також він зазначив, що в Херсонській області будуть працювати пункти «Незламності».
«Вони будуть працювати там де й були, це в основному гуманітарні штаби, які об'єднані з пунктами «Незламності». Генераторами забезпечені всі громади, всі комунальні служби, всі медичні заклади. Якщо буде проблема з електрикою, то там будуть працювати генератори і будуть також забезпечені паливом, особливо пункти «Незламності» в селах», - розповів Толоконніков.
Доповнення
В Україні достроково виконали план щодо накопичення газу у сховищах для опалювального сезону.
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