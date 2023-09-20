Подготовка к отопительному сезону: Херсон отчитался о готовности коммуникаций почти на 80%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Херсоне уже около 80% коммуникаций готово к отопительному сезону. Подготовительные работы еще продолжаются. Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Что касается подготовки к отопительному сезону, то в Херсоне около на 80% уже готовы коммуникации, проводятся подготовительные работы», - сказал Толоконников.
Также он отметил, что в Херсонской области будут работать пункты «Незламности».
«Они будут работать там где и были, это в основном гуманитарные штабы, которые объединены с пунктами «Несокрушимости». Генераторами обеспечены все громады, все коммунальные службы, все медицинские учреждения. Если будет проблема с электричеством, то там будут работать генераторы и будут также обеспечены топливом, особенно пункты «Незламности» в селах», - рассказал Толоконников.
Дополнение
В Украине досрочно выполнили план по накоплению газа в хранилищах для отопительного сезона.
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