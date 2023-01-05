Під заставу у майже пів мільйона: у Харкові з-під варти вийшла обвинувачена в коригуванні вогню по інфраструктурі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Харкові обвинувачена у коригуванні вогню по критичній інфраструктурі та передачі спецслужбам росії координат дислокації ЗСУ, вийшла із СІЗО під заставу у понад 496 тис. грн. Про це повідомив журналісту УНН спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
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«Обвинувачена вийшла із СІЗО 23 грудня, прокурором вже подано апеляцію щодо того, аби їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», - повідомив Чубенко.
У ЗМІ повідомляють, що йдеться про Дар'ю Кригіну.
Доповнення
Дзержинський районний суд Харкова змінив у грудні запобіжний захід Кригіній на тримання під вартою з можливість внесення застави у розмірі понад 496 тис. грн.
В СБУ повідомляли, що оперативники встановили, що 29 річна українка прибула до Харківської області з тимчасово-окупованої території України. За завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.
Зокрема вона передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торгівельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок ракетних обстрілів скоригованих інформаторкою є загиблі та поранені.
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