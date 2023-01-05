Под залог почти в полмиллиона: в Харькове из-под стражи вышла обвиняемая в корректировке огня по инфраструктуре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Харькове обвиняемая в корректировке огня по критической инфраструктуре и передаче спецслужбам россии координат дислокации ВСУ, вышла из СИЗО под залог более чем в 496 тыс. грн. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
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«Обвиняемая вышла из СИЗО 23 декабря, прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», - сообщил Чубенко.
В СМИ сообщают, что речь идет о Дарье Кригиной.
Дополнение
Дзержинский районный суд Харькова изменил в декабре меру пресечения Кригиний на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 496 тыс. грн.
В СБУ сообщали, что оперативники установили, что 29-летняя украинка прибыла в Харьковскую область с временно-оккупированной территории Украины. По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.
В частности она передала координаты и помогла врагу скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и по жилым кварталам в центре города. В результате ракетных обстрелов скорректированных информатором есть погибшиеи раненные.
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