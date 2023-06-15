Під Вугледаром українські воїни мають просування до кілометра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сили оборони у районі Вугледара Донецької області просуваються вперед, повідомив у четвер командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Як уточнили в об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку, українські воїни просунулись там до одного кілометра, пише УНН.
Цитата
"Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває", - повідомив Тарнавський у Telegram.
Як вказали в об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку, "у районі міста Вугледар наші підрозділи і війська просунулись у бік противника до одного кілометра".
Нагадаємо
Збройні сили України і всі Сили оборони перебувають на сьогодні як в наступальному процесі, так і в оборонному.
На Бахмутському напрямку російські війська не можуть ефективно стримувати Сили оборони, просування яких за попередні півтора тижня в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" становило понад 3 кілометри. На Півдні поступово, але впевнено також відбувається просування Збройних сил.