Под Угледаром украинские воины имеют продвижение до километра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Силы обороны в районе Угледара Донецкой области продвигаются вперед, сообщил в четверг командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Как уточнили в объединенном пресс-центре Сил обороны таврийского направления, украинские воины продвинулись там до одного километра, пишет УНН.
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"Под Угледаром наши воины продвигаются вперед. Уничтожение вражеских сил продолжается", - сообщил Тарнавский в Telegram.
Как указали в объединенном пресс-центре Сил обороны таврийского направления, "в районе города Угледар наши подразделения и войска продвинулись в сторону противника до одного километра".
Напомним
Вооруженные силы Украины и все Силы обороны находятся на сегодня как в наступательном процессе, так и в оборонительном.
На Бахмутском направлении российские войска не могут эффективно сдерживать Силы обороны, продвижение которых за предыдущие полторы недели в зоне оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" составило более 3 километров. На Юге постепенно, но уверенно также происходит продвижение Вооруженных сил.