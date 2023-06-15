Под Угледаром украинские воины имеют продвижение до километра

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"Под Угледаром наши воины продвигаются вперед. Уничтожение вражеских сил продолжается", - сообщил Тарнавский в Telegram.

Как указали в объединенном пресс-центре Сил обороны таврийского направления, "в районе города Угледар наши подразделения и войска продвинулись в сторону противника до одного километра".

Напомним

Вооруженные силы Украины и все Силы обороны находятся на сегодня как в наступательном процессе, так и в оборонительном.

На Бахмутском направлении российские войска не могут эффективно сдерживать Силы обороны, продвижение которых за предыдущие полторы недели в зоне оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" составило более 3 километров. На Юге постепенно, но уверенно также происходит продвижение Вооруженных сил.