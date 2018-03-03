Під Верховною Радою поліція знесла наметове містечко, 39 осіб затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Зранку, 3 березня, під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченко.
“Відповідно до ухвали суду поліція проводить слідчі дії під ВР у рамках розслідування декількох кримінальних проваджень. Перешкоджання цим слідчим діям припиняються відповідно до закону”, — зазначив він у повідомленні.
За словами очільника Нацполіції Києва Андрія Крищенка, який також прибув на місце подій, є два рішення суду щодо цих подій. По-перше, правоохоронці отримали дозвіл на очищення територій від наметів, а, по-друге, було доручено обшукати містечко та протестувальників. Останні, на знак протесту, почали палити шини.
Наразі затримано 39 людей. Правоохоронці проводять слідчі дії.
“Під час проведені слідчих дій відповідно до ухвали суду на вулиці Грушевського слідчо-оперативна група знайшла два предмети схожі на гранати”, — додав Шевченко.