Под Верховной Радой полиция снесла палаточный городок, 39 человек задержаны

“В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия возле ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом”, — отметил он в сообщении.

По словам главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, который также прибыл на место событий, есть два решения суда об этих событиях. Во-первых, правоохранители получили разрешение на очистку территорий от палаток, а, во-вторых, было поручено обыскать городок и протестующих. Последние, в знак протеста, начали жечь шины.

В настоящее время задержаны 39 человек. Правоохранители проводят следственные действия.

“Во время проведены следственных действий в соответствии с постановлением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета похожих на гранаты”, — добавил Шевченко.