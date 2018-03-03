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Под Верховной Радой полиция снесла палаточный городок, 39 человек задержаны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Утром, 3 марта, под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко.

“В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия возле ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом”, — отметил он в сообщении.

По словам главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, который также прибыл на место событий, есть два решения суда об этих событиях. Во-первых, правоохранители получили разрешение на очистку территорий от палаток, а, во-вторых, было поручено обыскать городок и протестующих. Последние, в знак протеста, начали жечь шины.

В настоящее время задержаны 39 человек. Правоохранители проводят следственные действия.

“Во время проведены следственных действий в соответствии с постановлением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета похожих на гранаты”, — добавил Шевченко.

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