Під нові "церковні санкції" потрапили сім кліриків УПЦ МП: СБУ назвала імена
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Під нові "церковні санкції" РНБО потрапили ще 7 кліриків УПЦ МП, повідомляє Служба безпеки України і наводить деталі рішення, пише УНН.
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"СБУ опублікувала новий список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і 11 грудня були затверджені Президентом Володимиром Зеленським. Загалом йдеться про 7 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією", - повідомили у спецслужбі.
Деталі
Як повідомляється, зокрема, йдеться про:
▪️ митрополита Луганського і Алчевського Пантелеймона (Поворознюка);
▪️ митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку (Коваленка);
▪️ архімандрита Запорізької єпархії Іоанна (Прокопенка);
▪️ архімандрита Херсонської єпархії Алексія (Федорова);
▪️ митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича);
▪️ митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія (Єгоренка);
▪️ єпископа Костянтинівського Паїсія (Шинкарьова).
Фігуранти санкційних списків, як зазначається, виступали з різними ініціативами, зокрема:
▪️ погодились на співпрацю з окупаційною владою;
▪️ просувають проросійські наративи;
▪️ виправдовують військову агресію росії в Україні.
Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.
Нагадаємо
РНБО України запровадила санкції проти ще низки представників УПЦ МП. Президент Володимир Зеленський відповідний документ затвердив.