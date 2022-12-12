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Под новые "церковные санкции" попали семь клириков УПЦ МП: СБУ назвала имена

Киев • УНН

 • 702153 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Под новые "церковные санкции" СНБО попали еще 7 клириков УПЦ МП, сообщает Служба безопасности Украины и приводит детали решения, пишет УНН.

Цитата

"СБУ опубликовала новый список лиц, которые по ее представлению попали под санкции СНБО и 11 декабря были утверждены Президентом Владимиром Зеленским. В общей сложности речь идет о 7 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией", – сообщили в спецслужбе.

Детали

Как сообщается, в частности, речь идет про:

▪️ митрополита Луганского и Алчевского Пантелеймона (Поворознюка);
▪️ митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку (Коваленко);
▪️ архимандрита Запорожской епархии Иоанна (Прокопенко);
▪️ архимандрита Херсонской епархии Алексия (Федорова);
▪️ митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканыча);
▪️ митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия (Егоренко);
▪️ епископа Константиновского Паисия (Шинкарева).

Фигуранты санкционных списков, как отмечается, выступали с разными инициативами, в частности:

▪️ согласились на сотрудничество с оккупационными властями;
▪️ продвигают пророссийские нарративы;
▪️ оправдывают военную агрессию россии в Украине.

Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования на вывод капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.

Напомним

СНБО Украины ввел санкции против еще ряда представителей УПЦ МП. Президент Владимир Зеленский утвердил соответствующий документ.

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