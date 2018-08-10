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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Під Москвою автобус в'їхав у натовп: є постраждалі

Київ • УНН

 • 10953 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. У підмосковних Митищах у Росії автобус в'їхав у натовп пішоходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Эхо Москвы".

Під Москвою автобус в'їхав у натовп: є постраждалі

Як зазначається, це сталося минулого вечора на автостанції.

"Постраждали три людини", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, причиною аварії стала відмова гальм.

У момент аварії в автобусі були пасажири, ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, в Ірландії автомобіль в'їхав у пішоходів біля церкви.

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