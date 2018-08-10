Під Москвою автобус в'їхав у натовп: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У підмосковних Митищах у Росії автобус в'їхав у натовп пішоходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Эхо Москвы".
Як зазначається, це сталося минулого вечора на автостанції.
"Постраждали три людини", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, причиною аварії стала відмова гальм.
У момент аварії в автобусі були пасажири, ніхто з них не постраждав.
Нагадаємо, в Ірландії автомобіль в'їхав у пішоходів біля церкви.