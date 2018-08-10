Под Москвой автобус въехал в толпу: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В подмосковных Мытищах в России автобус въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".
Как отмечается, это произошло вчера вечером на автостанции.
"Пострадали три человека", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов.
В момент аварии в автобусе находились пассажиры, никто из них не пострадал.
Напомним, в Ирландии автомобиль въехал в пешеходов возле церкви.