Под Москвой автобус въехал в толпу: есть пострадавшие

Как отмечается, это произошло вчера вечером на автостанции.

"Пострадали три человека", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов.

В момент аварии в автобусе находились пассажиры, никто из них не пострадал.

Напомним, в Ирландии автомобиль въехал в пешеходов возле церкви.